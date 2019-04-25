شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك"رأس الخيمة الوطني" ترتفع 32% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك رأس الخيمة الوطني، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام 2019.

وأشار البنك في بيان لسوق دبي، اليوم الأربعاء، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 270.2 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 205.1 مليون درهم حلال الربع الأول من العام 2018.

ووفقاً للبيان، حقق البنك إيرادات من الفوائد بلغت 781 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل إيرادات من الفوائد بلغت 592.2 مليون درهم خلال العام 2017.

وارتفعت إيرادات العمليات إلى 1.001 مليار درهم، مقابل 922.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

Advertisements

كذلك ارتفعت مصاريف العمليات إلى 384.5 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري مُقارنةً بمصاريف عمليات بلغت 353.3 مليون درهم بالربع الأول من 2018.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 245.7 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 204.2 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت البنك إجمالي إيرادات بلغت 992.3 مليون درهم مقابل إجمالي إيرادات بلغت 936.6 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام 2017.

وفي المقابل، تراجعت المصاريف التشغيلية لدى البنك في تلك الفترة بنسبة 3% إلى 375.3 مليون درهم، مقابل 364.4 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق له.