شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الاتحاد الوطني" تتراجع 41% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك الاتحاد الوطني، عن تراجع أرباحه بنسبة 41% خلال الربع الأول من العام 2019.

وأشار البنك في بيان لسوق دبي، اليوم الأربعاء، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 251.134 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 425.592 مليون درهم حلال الربع الأول من العام 2018.

ووفقاً للبيان، حقق البنك إيرادات من الفوائد بلغت 1.3 مليار درهم خلال العام 2018، مُقابل إيرادات من الفوائد بلغت 1.1 مليار درهم خلال العام 2017.

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وتراجعت الإيرادات التشغيلية إلى 847.7 مليون درهم، مقابل 883.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية إلى 345.8 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري مُقارنةً بمصروفات تشغيلية بلغت 285.9 مليون درهم بالربع الأول من 2018.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي ربح- عائد للمساهمين- بلغ 1.2 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 1.6 مليار درهم خلال العام 2017.