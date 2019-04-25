شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت العربية" تتحول للربحية وتُسجل 37 مليون ريال بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الأسمنت العربية، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 37.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 6.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 48.7 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 6 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

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وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى ارتفاع قيمة المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والادارية في الشركة الأم وانخفاض خسائر الشركة التابعة في الأردن، بالرغم من انخفاض كمية المبيعات والايرادات الاخرى وخسائر الشركة الزميلة في الاردن وزيادة مخصص الزكاة الشرعية.

وفي المقابل، تراجعت إيرادات الشركة إلى 189.1 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 199.7 مليون ريال في العام 2017.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 26.2 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 262.7 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر في العام 2018 إلى الانخفاض في قيمة المبيعات نتيجة الانخفاض في متوسط سعر البيع في الشركة التابعة والشركة الأم وكذلك انخفاض حجم المبيعات في الشركة الأم بسبب انخفاض الطلب على الاسمنت وشدة المنافسة وانخفاض توزيعات الأرباح من الاستثمارات وزيادة مصاريف التمويل ومخصص الزكاة الشرعية.