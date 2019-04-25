وسائل إعلامية موالية للعدوان تكشف عن خطير جديد يهدد الجنوب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشفت وسائل اعلامية موالية للعدوان السعودي الامريكي عن قيام وزير في حكومة المرتزقة بادخال كميات كبيرة جدا من الاسمدة الخطيرة الى اليمن.

ونشرت تلك الوسائل وثيقة مسربة عن قيام وزير الزراعة والري في حكومة المرتزقة، عثمان حسين مجلي مؤخرا بصرف تصاريح استيراد كميات كبيرة من الاسمدة لعدد من الجمعيات والمنظمات المشبوهة التي لاتربطها اي علاقة بالنشاط الزراعي وبالوزارة ولم تعمل ابدا من قبل في تجارة استيراد الاسمدة.

اذ وجه المرتزق مجلي بمنح جهة غير معروفة تدعى (قرناو للخدمات البترولية) ترخيصا باستيراد كمية 3000 ثلاثة آلاف طن اي مايعادل 60000 ستون الف كيس من سماد اليوريا .

كما منح مجلي وفقا لمصادر صحيفة الامناء ترخيصا آخر لمنظمة اخرى تدعى منظمة اشقاء للتنمية باستيراد 10000 عشرة الف طن اي مايعادل مائتان الف كيس من سماد اليوريا ايضا مع انها منظمة يتضح من اسمها عدم ارتباطها باي نشاط زراعي كما انها لم تتعامل يوما مع الوزارة.

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وياتي ذلك امتدادا لتصرفات مجلي في صرف تراخيص استيراد السماد دون مراعاة للقانون وأنظمة ولوائح الوزارة التي يقودها حيث سبق له ان قام بصرف تراخيص استيراد هذه المادة لجهات عدة مثل مركز القناعة ومركز الصادرات الزراعية وغيره.

وأكدت المصادر ان قرناو للخدمات البترولية وبموجب توجيهات من المرتزق مجلي سبق ان أبرمت عقد اتفاق مع مؤسسة الخدمات الزراعية بتوفير كمية من الاسمدة ولكن وبعد التفافها على الاتفاق المذكور قامت المؤسسة بإلغاء الاتفاق بسبب إخلال الطرف الآخر “قرناو” ببنود العقد الذي يتضمن توريد الكمية لمخازن مؤسسة الخدمات الزراعية بحضرموت وتحديد سعر بيعها من قبل المؤسسة والاشراف على توزيعها وهو الشي الذي لم تلتزم به قرناو للخدمات البترولية الذي دفعها لإلغاء العقد.

يذكر ان الكمية المذكورة منعت من دخول البلاد وتم إعادتها الى سلطنة عمان. كل ذلك فيما لم تمنح الوزارة المستوردين الرسميين المؤهلين والمسجلين لديها كوكلاء معتمدين لاستيراد الاسمدة لاتمنح ترخيصا بأكثر من 500 خمسمائة طن فقط للتأجر الواحد المعتمد من قبلها.

وتفرض لوائح وزارة الزراعة في حكومة المرتزقة قيودا مشددة في الوقت الراهن على استيراد الاسمدة وخصوصا سماد اليوريا الذي تم منع استيراده من قبل تحالف العدوان خشية من وصولها الى صنعاء