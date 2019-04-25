شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% خاسرا عدد 28.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5705.61 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% خاسراً عدد 32.91 نقطة ليغلق عند مستوى 6137.36 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.39% خاسراً عدد 19.1 نقطة ليغلق عند مستوى 4875.22 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 123.8 مليون سهم بقيمة 14.8 مليون دينار كويتى عبر 4762 صفقة. Advertisements وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.53%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.89%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%. وجاء سهم "بورتلاند" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تليه السورية بنسبة 9.88%، ثم بيان بنسبة 9.59%، فيما تصدر سهم "الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.48% ثم مواشى بنسبة 9.09%، ثم الأنظمة بنسبة 6.53%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 8 قطاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.