ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% رابحاً 3.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1442.23 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 28.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 3.8 مليون دينار بحرينى. Advertisements وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 16.20% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.19%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.93%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.60%، وقطاع الاستثمار بنسبة 0.34% مدفوعاً بصعود سهم إنوفست بنسبة 3.85%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.28% بضغوط هبوط شركة ناس بنسبة 3.09%، شركة زين البحرين بنسبة 1.41%.

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