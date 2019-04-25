شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات وسط هبوط 4 قطاعات على رأسها العقارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسرة عدد 6.43 نقطة، ليغلق عند مستوى 10451.13 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 13.4 مليون سهم بقيمة 264.5 مليون ريال قطرى عبر 5439 صفقة، وارتفع 21 سهماً، وانخفض 23 سهما، واستقر سهم.
وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.06%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.54%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.
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