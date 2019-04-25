شكرا لقرائتكم خبر عن بيان: السعودية تخفض رسوم وعمولات التداول بسوق السندات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية والبورصة ومكتب إدارة الدين العام في بيان مشترك اليوم الخميس خفض الرسوم والعمولات لتشجيع تداول الدين في السوق الثانوية.

وقالت الكيانات الثلاثة إنه تقرر تخفيض عمولات التداول التي تتقاضاها البورصة السعودية، الأكبر في الشرق الأوسط، وهيئة السوق المالية، في حين جرى أيضا خفض رسوم الطروح الجديدة ومصاريف التسجيل السنوية لجهات الإصدار.

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وجرى أيضا خفض رسوم الإدراج السنوية التي تتقاضاها البورصة ورسوم الإصدارات اللاحقة أيضا.

وقال البيان إن مكتب إدارة الدين خفض القيم الاسمية للصكوك الصادرة عن الحكومة من مليون ريال سعودي إلى ألف ريال، بما يشير إلى مساع إضافية تبذلها الحكومة لمحاولة تيسير دخول المستثمرين الأفراد إلى سوق السندات.