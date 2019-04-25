أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 25-4-2019 فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسجل أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 25-4-2019 استقرارها لليوم الرابع على التوالى، بالتزامن مع استمرار ثبات سعر أوقية الذهب عند 1275 دولار للأوقية، فى أدنى مستوى للذهب فى 5 أسابيع.
ويسجل سعر الذهب اليوم فى مصر 610 جنيها لعيار 21 وهو العيار الأكثر طلبا فى سوق الصاغة بمصر، خاصة فى محافظات الوجه البحرى والقبلى، ويرتفع الطلب على عيار 18 فى القاهرة الكبرى .
أسعار الذهب اليوم فى مصر :
عيار 21 سجل 610 جنيها
عيار 18 سجل 523جنيها
عيار 24 سجل 697.25 جنيها
الجنيه الذهب سجل 4880 جنيها
أوقية الذهب : 1275 دولارا.
وساهم تراجع الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، فى تراجع سعر الذهب خلال الأيام الماضية، الأمر الذى جعل الذهب يسجل أدنى مستوى له فى 2019.
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