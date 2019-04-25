شكرا لقرائتكم خبر عن بصيرة: أسعار الرنجة بين بين 25 و60 جنيها للكيلو.. والفسيخ بين 100 و150 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، عن مسح ميدانى فى عدد من الأسواق الشعبية ومحلات السوبرماركت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومحلات الفسخانى لمعرفة متوسط أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة فى الأسواق، وذلك بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم.

وأظهرت النتائج، أن أسعار الرنجة فى الأسواق هذا العام تتراوح بين 25 و60 جنيها للكيلو غرام بمتوسط 35.6 جنيه للجودة العادية، وبين 30 و70 جنيها بمتوسط 49.5 جنيه للجودة المتوسطة، بينما وصلت الأسعار بين 39 و85 جنيها بمتوسط 68.5 جنيه للكيلوغرام للجودة العالية.

وأشارت النتائج، إلى أن الأسعار المنخفضة بالنسبة للرنجة جاءت فى الأسواق الشعبية مثل سوق الجمعة وسوق المنشية، حيث بلغت فى المتوسط 39.5 جنيه للكيلوغرام للجودة لعالية و32.5 جنيه للجودة المتوسطة و27.5 جنيه للجودة العادية، بينما ارتفعت الأسعار فى محلات السوبر ماركت لتصل فى المتوسط إلى 70 جنيها للكيلوغرام للجودة لعالية و46 جنيها للجودة المتوسطة و33.5 جنيه للجودة العادية وارتفعت الأسعار فى محلات الفسخانى، حيث يصل متوسط سعر الكيلوغرام إلى 81 جنيها للجودة العالية و65 جنيها للجودة المتوسطة و47 جنيها للجودة العادية.

بينما جاءت أسعار الفسيخ بين 100 و150 جنيها للكيلوغرام بمتوسط 120 جنيها للجودة العادية، و بين 90 و170 جنيها بمتوسط 135.5 جنيه للجودة المتوسطة، وجاءت أسعار الجودة العالية بين 130 و190 جنيها بمتوسط 160.7 جنيه.

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وينخفض متوسط الأسعار أيضاً فى الأسواق الشعبية، حيث بلغت فى المتوسط 145 جنيها للكيلوغرام للجودة لعالية و130 جنيها للجودة المتوسطة و110 جنيهات للجودة العادية، بينما ارتفعت الأسعار نسبياً فى محلات السوبر ماركت لتصل فى المتوسط إلى 152.5 جنيه للكيلوغرام للجودة العالية و109 جنيهات للجودة المتوسطة، بينما ارتفعت الأسعار بصورة أوضح فى محلات الفسخانى حيث يصل متوسط سعر الكيلوغرام للفسيخ إلى 185 جنيها للجودة العالية و165 جنيها للجودة المتوسطة و130 جنيها للجودة العادية.

وجاءت النتائج لتظهر أن أسعار الملوحة تتراوح بين 75 و100 جنيه بمتوسط 83 جنيها للكيلوغرام للجودة العالية، وبين 100 و140 جنيه بمتوسط 110 جنيهات للجودة المتوسطة، أما الجودة العالية فتتراوح أسعارها بين 120 و160 جنيها بمتوسط 131.7 جنيه للكيلوغرام.

وتتوافر الملوحة فى الأسواق الشعبية ومحلات الفسخانى فقط، وتتوافر فى الأسواق الشعبية بأسعار أفضل حيث بلغ سعر الكيلوغرام للجودة العالية 127.5 جنيه و105 للجودة المتوسطة و84 جنيها للجودة العادية مقارنة بـ140 جنيها للجودة العالية و120 جنيها للجودة المتوسطة و80 جنيها للجودة العادية فى محلات الفسخاني.

وتم جمع بيانات المسح فى يوم 23 إبريل الجارى من خلال زيارة عدد 15 نقطة بيع، والتى تتواجد فى المناطق المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة من حيث المستوى الاقتصادي.