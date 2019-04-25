"زين" ترعى الملحمة الوطنية "مُذكّرات بحّار"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الخشتي خلال المؤتمر الصحافي

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها للإنتاج الثاني من المسرحية الغنائية والملحمة الوطنية "مُذكّرات بحّار"، والتي يُنظّمها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في المسرح الوطني ضمن موسمه الثقافي الثاني تحت شعار "جسور ثقافية"، وذلك خلال الفترة من 24 أبريل الجاري وحتى 2 مايو المُقبل.

وذكرت الشركة أنها شاركت في المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي للإعلان عن انطلاق الإنتاج الثاني من المسرحية الغنائية "مُذكّرات بحّار"، وذلك بحضور المُدير العام لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي فيصل خاجه، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي، والمخرج تاما ماثيسون، والمؤلف سعود السنعوسي، ومُمثّلي الرعاة.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي خلال المؤتمر الصحافي: " إن رعاية زين لهذا العمل الوطني الضخم جاءت من منطلق التزامنا بالتواجد بشكل رئيسي في مُختلف المبادرات والمشاريع الإبداعية التي تهدف إلى التعزيز من الوحدة الوطنية، وخاصةً تلك التي تعكس وتُرسّخ من قيم هويتنا الكويتية وتراثنا وتاريخنا الأصيل، حيث أتى دعمنا ليؤكد على مسؤوليتنا الاجتماعية ودورنا كشركة وطنية رائدة بالقطاع الخاص الكويتي في وضع بصمة مؤثرة في النسيج الاجتماعي للدولة ".

وأضاف الخشتي: " إن زين مهتمة بدعم ومساندة المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تُثري من الحركة الفنية والسياحية في الدولة، ولن ندّخر جهداً في تقديم الدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، وخاصةً تلك التي تهدف إلى تعزيز الثقافة والتراث الكويتي الأصيل وفق أعلى المعايير العالمية مثل هذا العمل الوطني".

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وبينت زين أن المسرحية الغنائية والملحمة الوطنية "مُذكّرات بحّار" التي يُنظّمها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تهدف إلى إعادة تقديم أوبريت "مُذكّرات بحّار" برؤية مُعاصرة بعد 40 عاماً من إنتاجه من قبل تلفزيون دولة الكويت في العام 1979، حيث كان هذا العمل الاستعراضي الضخم – الذي يُعتبر واحداً من أبرز الأعمال الوطنية في التاريخ الفني الكويتي – من كلمات الشاعر محمد الفايز وألحان الموسيقار غنّام الديكان وبصوت كل من الفنان الكبير عبدالعزيز المفرّج "شادي الخليج" والفنانة سناء الخرّاز ومن إخراج محمد السنعوسي، والذي تمحور حول حياة البحّار الكويتي والمشقّة التي كان يعانيها خلال رحلات الغوص للبحث عن اللؤلؤ قبل اكتشاف النفط في الكويت.

وأضافت الشركة أن الإنتاج الثاني من هذا العمل الوطني الضخم سيشهد العديد من الابتكارات الفنية والمسرحية والتقنية التي ستضمن تقديمه بأبهى صورة فنية، وذلك بمُشاركة كوكبة من النجوم يتقدّمهم الفنان الكبير عبدالعزيز المفرّج "شادي الخليج" والفنانة زهرة الخرجي برفقة مجموعة من الشباب المُبدع، كما يقف وراء العمل فريق إبداعي مُتميز منهم المخرج تاما ماثيسون والمؤلف سعود السنعوسي والمخرج المُصمم ليو وارنر والمخرج المُساعد روزيتا ديباسيتا ومُصممة الفنون الشعبية معصومة البلوشي ومُصمم الرقصات يانيس أدونيو ومُصممة الأزياء رجاء البدر، كما ستقوم فرقة مركز الشيخ جابر الأحمد الموسيقية – وهي أول أوركسترا كويتية - بتقديم الأداء الموسيقي للعرض بمشاركة 84 عازفاً موهوباً يقودهم د. محمد باقر.