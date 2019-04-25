شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخسر 4.8 مليار جنيه خلال 4 جلسات بنسبة انخفاض 0.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 4.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 805.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6% عن الأسبوع الماضى.

Advertisements

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 426.6 مليار جنيه إلى 422.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 263.6 مليار جنيه إلى 422.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 690.2 مليار جنيه إلى 685.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.7%.

يذكر أن جلسات البورصة المصرية، اقتصرت على 4 جلسات فقط، وذلك بسبب عطلة اليوم الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء.