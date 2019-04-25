شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع مع استمرار مخاوف النمو وسهم نوكيا يهوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس متأثرة بانخفاض شركات الطاقة وهبوط كبير لسهم نوكيا بينما واجه المستثمرون مجموعة متفاوتة من نتائج الشركات وسط مخاوف مستمرة بشأن اقتصاد منطقة اليورو.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بعد أن توقفت أمس الأربعاء موجة صعود دامت لثماني جلسات متتالية.
ومن بين الأسهم الأكثر تراجعا جاء سهم نوكيا الفنلندية لصناعة معدات شبكات الاتصالات، حيث نزل 10% بعدما أعلنت الشركة عن خسارة فصلية غير متوقعة مشيرة إلى منافسة قوية في قطاعها الرئيسي.
وأدى انخفاض سهم نوكيا إلى تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا بعدما صعد 4% في الجلسة السابقة.
وارتفع سهم يو.بي.اس، أكبر بنوك سويسرا، بعدما أعلن البنك أن نتائجه للربع الأول من العام تجاوزت توقعات المحللين، يأتي ذلك بعد إعلان منافسه كريدي سويس يوم الأربعاء تحقيق أرباح غير متوقعة.
ونزل سهم بنك باركليز البريطاني بعدما أعلن انخفاض أرباحه الفصلية 10% في ظل أوضاع صعبة بالسوق أدت لانخفاض الأرباح في وحدة بنك الاستثمار.
ونزل مؤشر قطاع البنوك 0.6% حيث انخفض عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل عشرة أعوام إلى ما دون 0% بعد يوم من إعلان نتائج مخيبة للتوقعات لمسح إيفو مما عزز المخاوف بشأن النمو في المنطقة.
وانخفض سهم سينسبري 6% بعدما منعت هيئة حماية المنافسة في بريطانيا عرضها لشراء أسدا المملوكة لوول مارت مقابل 7.3 مليار جنيه استرليني (9.4 مليار دولار).
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