شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مناقصة لاستيراد 600 ألف طن قمح والان نبدء بالتفاصيل

طرحت المؤسسة العامة للحبوب اليوم مناقصتها الثانية لهذا العام (2019م) لاستيراد كمية 600 الف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يوليو - سبتمبر 2019) بواقع (10) بواخر موزعه على ميناء جدة الإسلامي بواقع (6) بواخر، و (4) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

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