سعر النفط يتخطى 75 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نهاية أكتوبر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية تخطى سعر نفط برنت الخميس 75 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، تحت ضغط التشديد المرتقب للعقوبات الأميركية على إيران. ووصل سعر برميل نفط برنت بحر الشمال تسليم حزيران/يونيو قرابة الساعة 8:30 (10:30 بتوقيت باريس) إلى 75,35 دولارا في لندن بارتفاع 78 سنتا عن سعر الإغلاق الأربعاء. وفي نيويورك ازداد سعر الخام الخفيف 19 سنتا إلى 66,08 دولارا، بعد دقائق على بلوغه 66,16 دولارا مسجلا أعلى مستوى منذ ستة أشهر.

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