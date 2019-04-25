وزير النفط العراقي: أوبك والمستقلون لديهم القدرة على توفير إمدادات النفط الخام

جدة - عمرو شويل بغداد - الخليج 365:

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم، إنه لا نقص حاد في المعروض النفطي للدول المستهلكة في الوقت الحاضر، مضيفا أنه: “لن يزيد الإنتاج أحاديا خارج إطار اتفاق أوبك+”.

وطمأن الغضبان المتخوفين من نقص الإمدادات قائلا: “لا داعي للخوف والذعر أوبك والمستقلون لديهم القدرة على توفير إمدادات النفط الخام”، موضحا في الوقت ذاته إن “العراق حريص على إبقاء الأسعار مستقرة وأن تتلقى أسواق النفط إمدادات كافية”.