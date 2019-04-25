الان تتابع مؤسسة الحبوب السعودية تسعى لشراء 600 ألف طن قمحا في مناقصة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 30 دقيقة - 11:58 ص, 25 أبريل 2019 م التعليقات: 0 للتسليم على فترات بين يوليو وسبتمبر الرياض- الخليج 365: قالت المؤسسة السعودية العامة للحبوب اليوم الخميس إنها تسعى لشراء 600 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية.

وأكدت خلال بيان لها ان القمح للتسليم على فترات بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول.

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