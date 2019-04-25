طرح فرص استثمارية لسيدات الأعمال بمكة المكرمة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- حجب العصيمي:

عقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد عبدالله القويحص بمكتبه صباح اليوم اجتماعاَ مع مجموعة من سيدات الأعمال بمكة المكرمة لعرض ومناقشة بعض المقترحات والفرص الاستثمارية في مكة المكرمة.

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وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من معالي أمين العاصمة المقدسة أثنى فيها على جهود سيدات الأعمال بمكة المكرمة وفتح أفاق التعاون لتطوير الفرص الاستثمارية.

ومن ثم قامت الأستاذة هاجر الشريف بعرض مرئي مفصل يوضح المشاريع التطويرية لحلقة المواشي بالكعكية ، وشاركن سيدات الأعمال بمقترحاتهم التطويرية ، ثم قدمت المهندسة هناء باقديم عرضاً مرئياً لمشروع منتزه شمال شرق مكة بمنطقة جعرانة ومحتوياته والفرص الاستثمارية المطروحة في المشروع .

وفي نهاية الاجتماع أوضح أمين العاصمة المقدسة أن هذا الاجتماع المباشر مع سيدات الأعمال يهدف إلى إيجاد فرص استثمارية تخدم سيدات العاصمة المقدسة.كما نوه بدورهن وامكانياتهن الكبيرة لمعرفة احتياجات المجتمع المكي في مختلف الخدمات.