الان تتابع الذهب يستقر مع إبطال ارتفاع الدولار أثر بيانات ضعيفة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، اليوم الخميس، حيث بدد ارتفاع الدولار الدعم المستمد من تراجع الأسهم ومجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من شتى الأنحاء مما أثار المخاوف بشأن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1275.51 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1277.60 دولار للأوقية.

وتضررت الأسهم الآسيوية بعد بيانات كشفت أن معنويات الشركات الألمانية تراجعت في أبريل نيسان بعدما أثرت التوترات التجارية سلبا على المحرك الصناعي لأكبر اقتصاد أوروبي.

Advertisements

وشهد اقتصاد كوريا الجنوبية انكماشا على نحو غير متوقع في الربع الأول من العام مما عزز بواعث القلق من أن الاقتصاد العالمي ربما لم يخرج بعد من نفق الأزمة.

لكن الدولار الأمريكي، الذي ظل متداولا عند أعلى مستوى في نحو عامين، كبح الذهب حيث جعل المعدن أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 14.91 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.7% إلى 884.31 دولار للأوقية في حين نزل البلاديوم 0.3% إلى 1413.39 دولار للأوقية.