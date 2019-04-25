النفط يصعد مع تشديد عقوبات إيران.. وتنامي المعروض الأمريكي يكبحه

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مدعومة بتشديد العقوبات على إيران الذي أُعلن هذا الأسبوع لكن تناميا في المعروض الأمريكي وقلقا من تباطؤ اقتصادي حدا من المكاسب.

وفي الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.74 دولار للبرميل، حوالي 17 سنتا، بما يعادل 0.2% عن أحدث إغلاق لها.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65.89 دولار للبرميل، دون تغير عن التسوية السابقة.

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وصعدت عقود الخام إلى ذُرى 2019 في وقت سابق من الأسبوع الحالي بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستنهي جميع الإعفاءات الممنوحة من العقوبات المفروضة على إيران، مطالبة الدول بوقف استيراد النفط من طهران من مايو أيار أو مواجهة إجراءات عقابية من واشنطن.

وقال المحللون لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: “عقب قرار الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها على إيران… زدنا توقعنا لنهاية العام لخام برنت من 50 دولارا إلى 60 دولارا للبرميل”.

وقال مسؤول أمريكي لوسائل الإعلام، يوم الخميس، إن العقوبات الأمريكية حرمت حكومة إيران من إيرادات نفطية تتجاوز العشرة مليارات دولار منذ أعلن الرئيس دونالد ترامب الخطوة للمرة الأولى في مايو الماضي.

وقال برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص لإيران والمستشار الكبير لوزير الخارجية “قبل العقوبات… كانت إيران تجني ما يصل إلى 50 مليار دولار سنويا من إيرادات النفط. نُقدر أن عقوباتنا حرمت النظام بالفعل من أكثر من عشرة مليارات دولار منذ مايو 2018”.