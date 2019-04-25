السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض وقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل وشركة السوق المالية السعودية «تداول» اتفاقية لإطلاق محفزات للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، خلال مؤتمر القطاع المالي في الرياض. ووقع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي، والرئيس التنفيذي لشركة «تداول» المهندس خالد الحصان. وأوضحت الهيئة أنها بدأت تطبيق الحافزين بهدف تشجيع الشركات على الإدراج في السوق المالية، حيث يمثل الحافز الأول في توفير مدير علاقة للشركات المدرجة للمساعدة في تسوية كل تعاملات الشركة مع الهيئة، إضافة إلى متابعة جميع المهام المتعلقة بالزكاة والضرائب، وذلك حسب الأنظمة واللوائح الضريبية في المملكة. أما الحافز الثاني سيتم بموجبه توفير خدمة «المسار السريع» الذي يتم من خلاله التعامل مع الطلبات المقدمة من قبل الشركات المدرجة بالسوق المالية لمعالجة الطلبات بالمدة والجودة المطلوبة وبما يتماشى مع معايير الأداء التي وضعتها الهيئة. Advertisements حافز1: توفير مدير علاقة للشركات المدرجة للمساعدة في تسوية تعاملات الشركة مع الهيئة ومتابعة المهام المتعلقة بالزكاة والضرائب حافز 2: خدمة المسار السريع لمعالجة الطلبات المقدمة من قبل الشركات المدرجة بالسوق بالمدة والجودة المطلوبة ووفق معايير الأداء



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حافزان للشركات المدرجة في السوق السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.