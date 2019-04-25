كريدي سويس يحصل على رخصة ممارسة الصيرفة الشاملة بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض كشف وزير المالية محمد الجدعان عن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك كريدي سويس. وقال الجدعان في المنتدى المالي «يسرني إبلاغكم موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع على ترخيص جديد لبنك أجنبي، وهو بنك كريدي سويس». Advertisements من جهته قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي إن «ساما» منحت رخصة لبنك كريدي سويس للعمل في المملكة. وقال الخليفي: قبل أقل من شهرين حصل بنك ستاندرد تشاترد على رخصة للعمل في السعودية، وقبله تم منح رخصة لبنك ياباني، وقد استغرق الحصول على الرخصة في كل حالة أقل من شهر حتى الحصول على الموافقة. وأضاف أن كريدي سويس وفقا للرخصة التي حصل عليها سيتمكن من ممارسة الصيرفة الشاملة. «حاليا حصل كريدي سويس على رخصة لفتح فرع واحد في السعودية، ويستطيع زيادتها مستقبلا». كريدي سويس: مصرف سويسري يقدم عددا من الخدمات المالية.

أسس سنة 1856

مقره في زيورخ.

الإيرادات 21.79 مليار فرنك سويسري

دخل التشغيل 4.79 مليارات فرنك سويسري

صافي الدخل 2.06 مليار فرنك سويسري

إجمالي الأصول 768.9 مليار فرنك سويسري

عدد الموظفين 45،680 مجال كريدي سويس: إدارة الثروة وتتضمن: التخطيط العقاري

التأمين

التخطيط الضريبي

المنتجات الاستثمارية

سعر صرف العملات

الإقراض

إدارة الحسابات

العقارات

الخدمات المصرفية الاستثمارية وتتضمن:

الضمانات

منتجات الأسهم

صناديق الاستثمار

صناديق التحوط

المشورة في مجال الاستثمار



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