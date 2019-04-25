إطلاق العقود الآجلة في النصف الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعمل هيئة السوق المالية السعودية على تفعيل سوق المشتقات المالية، بحسب رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد القويز، مضيفا خلال مؤتمر القطاع المالي في الرياض أن «أول باكورة هذه المشتقات، هي العقود الآجلة المبنية على المؤشر، وستطلق في النصف الثاني من العام الحالي».

وبين أن هناك 4 مجالات تتعلق بتحرير السوق المالية يجري العمل عليها، أولها تحرير المنتجات وإطلاق منتجات ابتكارية.

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وأوضح أن العمل جار على إطلاق أول مشتقات مالية لتمكين المستثمرين الأجانب، إضافة إلى السماح للشركات الأجنبية بالإدراج في السوق السعودية.

وأكد القويز أنه من المهم المحافظة على حصة صغار المستثمرين في السوق المالية لدعم السيولة. وقال القويز خلال جلسة حوارية في «مؤتمر القطاع المالي المنعقد اليوم»، لا نفضل فئة على أخرى ولكن هدفنا تنويع الاستثمارات، مبينا أن تنوع فئات المستثمرين في السوق المالي تزيد من كفاءته واستقراره.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على مستوى تحرير الوسطاء في السوق من خلال تسهيل الترخيص لفئات جديدة من المنشآت المالية وتسهل العمل للمنشآت القائمة.