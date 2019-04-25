شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.47% خاسرة 48.64 نقطة، ليصل إلى مستوى 10408.92 نقطة. Advertisements وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 6.2 مليون سهم بقيمة 79.8 مليون ريال قطرى عبر 2206 صفقة، وارتفع 10 أسهم، وانخفض 26 سهما، واستقر 4 أسهم. وتراجعت كل القطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.97%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.03%.

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