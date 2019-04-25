شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد 2 مليار دولار تصل فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، أنه من المتوقع وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار، فى شهر يوليو المقبل، وبذلك تكون مصر قد حصلت على 12 مليار دولار من المؤسسة الدولية على مدار 3 سنوات وعبارة عن 6 شرائح مالية.

وأضاف أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش مشاركته فى أعمال المؤتمر المصرفى العربى ببيروت، أن بعثة صندوق النقد الدولى ستزور مصر خلال الشهر المقبل، لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، يعقبها عرض تقرير المراجعة على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى ثم صرف الشريحة الأخيرة.

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وأكد نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية أن التعاون مع صندوق النقد الدولى مستمر عن طريق البعثات الفنية، ولا يقتصر التعاون فقط على الحصول على الـ12 مليار دولار من صندوق النقد.

وافتتح سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان، الثلاثاء الماضى، مؤتمر اتحاد المصارف العربية، والذى ينظمه بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان الموتمر المصرفى العربى لعام 2019 فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد كبير من كبار المسؤولين والاقتصاديين والمصرفيين.