شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تنفذ مشروعات تنموية بسيناء باستثمارات 5.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ممثلاً فى جهاز تعمير سيناء، يتولى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بسيناء، باستثمارات نحو 5.72 مليار جنيه، لخدمة أهالى سيناء، فى مجالات الطرق، والإسكان، والتنمية المتكاملة للتجمعات البدوية، والمبانى الخدمية، وتطوير المناطق العشوائية، وإنارة القرى والتجمعات البدوية، وإنشاء القرى السكنية بالتجمعات التنموية الجديدة، للمساهمة فى تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق، بما يحقق تحسين مستوى المعيشة للأهالى.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن وزارة الإسكان تضع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بسيناء على رأس أولوياتها، تماشياً مع استراتيجية تنمية سيناء، موجها التهنئة لمصر كلها عامة، ولأهالى سيناء خاصة، بمناسبة الاحتفال اليوم بأعياد تحرير سيناء.

وفى مجال التجمعات التنموية الجديدة، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: جارٍ حالياً إنشاء 26 تجمعاً تنموياً جديداً بسيناء (19 تجمعاً بمحافظة شمال سيناء – 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء) من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة الإسكان والقوات المسلحة لتنفيذ تلك التجمعات، بتمويل من الصندوق السعودى للتنمية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ 18 تجمعاً منها خلال العام الحالى، وتضم هذه التجمعات نحو 1650 منزلاً على الطراز البدوى بمساحة 175 م2 للمنزل، بالإضافة إلى المبانى الخدمية اللازمة بكل تجمع (ديوان – مسجد – مدرسة تعليم أساسى – وحدة صحية – ساحة رياضية – مجمع محال)، وتوصيل شبكات المرافق.

وفى مجال مشروعات الإسكان البدوى، أوضح اللواء محمود نصار أنه تم وجارٍ إنشاء 342 منزلاً بدوياً شاملة الطرق الداخلية، لتلبية مطالب أهالى سيناء من الإسكان البدوي طبقاً لتقاليدهم وعاداتهم، وللمساهمة فى استقرار البدو وتعمير الصحراء، وتبلغ مساحة المنزل 120 م2 (75 م2 للمبنى + 45 م2 حوش سماوي)، حيث تم الانتهاء من إنشاء 152 منزلاً بدوياً (62 منزلاً ببئر العبد ونخل بشمال سيناء – 90 منزلاً بطور سيناء بجنوب سيناء)، وجارٍ إنشاء 190 منزلاً بدوياً (60 منزلاً بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية – 70 منزلاً بتجمع الجوفة بمدينة الحسنة بشمال سيناء – 60 منزلاً بسانت كاترين بجنوب سيناء)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى شهر يوليو 2019، مشيراً إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات للبدء في تنفيذ 60 منزلاً بدوياً بمدينة طور سيناء، ضمن خطة الجهاز، بالإضافة إلى 62 منزلاً بدوياً بتمويل من محافظة جنوب سيناء.

وفى مجال مشروعات الطرق، قال رئيس الجهاز المركزى للتعمير: جارٍ تنفيذ مشروعات طرق تنموية، لتحسين شبكات الطرق بسيناء، وربط القرى والتجمعات البدوية بالطرق الرئيسية القائمة، ما يساهم فى تنمية القرى والتجمعات البدوية وتحسين جودة الطرق بسيناء.

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وأضاف جارٍ تنفيذ طرق بإجمالى أطوال 55 كم (7.5 كم بالقنطرة شرق ـــ 47.5 كم بشمال سيناء "نخل وبئر العبد والحسنة")، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال شهر يونيو 2019، بجانب تنفيذ مشروع لتوسعة ورصف الطرق الداخلية بمدينة الطور بأطوال 5 كم، ومشروع إنشاء حواجز خرسانية بطريق شرم الشيخ / دهب بطول 12.25 كم، بتمويل من محافظة جنوب سيناء، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما فى شهر يوليو 2019، موضحاً أنه جارٍ اتخاذ إجراءات البدء فى إنشاء ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمدينة دهب (المرحلة الرابعة) بأطوال 13 كم، وإنشاء ورصف ازدواج طريق الكورنيش / حمام موسي بطول 3.5 كم بمدينة طور سيناء، وأعمال تطوير وتنمية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وتشمل أعمال التطوير (تأهيل ورفع كفاءة 5 ميادين بمدينة العريش (ميدان الرفاعي ـــ ميدان جامع النصر ــ ميدان بنك القاهرة ـــ ميدان الساعة ـــ ميدان العتلاوى) – رفع كفاءة مدخل العريش الغربى – تطوير شارع الفاتح – استكمال كورنيش العريش).

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات طرق بإجمالى أطوال 20 كم (6 كم ببئر العبد بشمال سيناء – 14 كم بجنوب سيناء "أبورديس")، بجانب الانتهاء من أعمال تطوير ورصف للطرق الداخلية بمدينة شرم الشيخ بتمويل من محافظة جنوب سيناء، بأطوال 3 كم.

وفى مجال المشروعات الخدمية وتطوير العشوائيات، قال المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء: جارٍ تنفيذ مشروع معالجة مخاطر انهيار هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، وتشمل معالجة تشققات الهضبة وأعمال التدعيم للميول وأعمال الصرف الصحى، بجانب إنشاء قرية شباب الخريجين بوادى التكنولوجيا، وتتكون من (100 منزل، طرق بطول 5 كم، خطوط وشبكة مياه بطول 12 كم، شبكة صرف صحي بطول 3 كم، شبكة إنارة داخلية، ومبانٍ خدمية)، للمساهمة في تنمية منطقة وادي التكنولوجيا وخدمة العاملين بها، وتنفيذ أعمال محطة الرفع وخط طرد صرف صحي بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وتنفيذ محطة معالجة بطاقة 5 آلاف م3 شاملة محطة رفع بوادي التكنولوجيا، وتنفيذ أعمال الكهرباء بمنطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد، وإنشاء مبني إداري سكني بالمقر الدائم للجهاز الوطني لشبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى عدد من المبانى الخدمية، وتشمل، تطوير وتوسعة المجزر نصف الآلى للماشية بمدينة طور سيناء، وتنفيذ المرحلة الثانية من مضمار الهجن بشرم الشيخ، بتمويل من محافظة جنوب سيناء، وتنفيذ وحدة شئون اجتماعية بالعريش، بتمويل من محافظة شمال سيناء، وجارٍ اتخاذ إجراءات البدء فى تنفيذ إعادة تأهيل مبني المديرية المالية بمدينة طور سيناء، وإنشاء محطة رفع للصرف الصحي وخط طرد بطور سيناء، بتمويل من محافظة جنوب سيناء.

وأضاف رئيس جهاز تعمير سيناء: تم الانتهاء من أعمال تطوير المساكن وشبكات المياه بقرية الروضة بمركز بئر العبد بشمال سيناء، حيث تم رفع كفاءة 538 بيتاً، وتطوير شبكة المياه بالقرية وتوصيلات المياه للمنازل، والانتهاء من مشروع نادى سيناء الرياضى للهجن والفروسية بقرية الجفجافة مركز الحسنة بشمال سيناء، ويضم (مبنى ضيافة، ومدرج ومضمار الهجن، وأعمال طرق ومرافق) ومشروع إنشاء مدرسة بها 9 فصول بقرية 6 أكتوبر بشمال سيناء، ومشروع تنفيذ مبني إداري خدمي بديوان عام المحافظة، بجانب تنفيذ مشروعات تطوير المنطقة العشوائية بالرويسات بمدينة شرم الشيخ، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة جنوب سيناء، وتشمل إنشاء 31 عمارة بها 496 وحدة سكنية شاملة المرافق، وتنفيذ البنية التحتية لترفيق 600 قطعة أرض، وتشمل، شبكات مياه الشرب، والصرف الصحى، والكهرباء، والطرق، والمرافق الخارجية، لتنفيذ مشروعات تنموية بالمنطقة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال المرحلة الأولي لتطوير مدخل دير سانت كاترين، وإنشاء مستودع الدقيق الاستراتيجى بشرم الشيخ، و8 غرف لأبراج التليفون المحمول بطريق خليج العقبة، وإنشاء مكتبة ثقافية بمدينة طابا، ومبني إدارة التموين بمدينة شرم الشيخ، بتمويل من محافظة جنوب سيناء.

وفيما يتعلق بمشروعات التنمية المتكاملة لأهالى سيناء، أشار المهندس محسن سعيد، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمزرعة النموذجية (مركز 30/6) بمنطقة سهل القاع بقرية الوادى بمدينة طور سيناء، للاستزراع السمكى، وزراعة النخيل، وصوب زراعية، وزراعات مكشوفة، وآبار، وخزانات مياه سطحية، موضحاً أن جهاز تعمير سيناء يقوم بإدارة وصيانة وتشغيل وتنمية 26 مشروعاً للتنمية المتكاملة بالتجمعات البدوية، بإجمالى مساحة 1100 فدان، حيث تساهم هذه المشروعات فى توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء لهذه التجمعات (خضراوات ــ فاكهة ــ أسماك ــ لحوم) ويتم بيع الفائض بأسعار مخفضة بمدن سيناء.

وأوضح المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، أنه فى مجال توصيل الكهرباء للقرى والتجمعات البدوية وإنارة الطرق، فقد تم الانتهاء من أعمال تدعيم وتوصيل التيار الكهربائى للتجمعات البدوية والقرى والطرق، بمناطق (نخل، والحسنة، وأبورديس، وأبوزنيمة، وطور سيناء) وجارٍ تنفيذ أعمال تدعيم وتوصيل التيار الكهربائى للتجمعات البدوية والقرى والطرق، بمناطق (القنطرة شرق، وبئر العبد، ونخل، والروضة، والطور، وأبوزنيمة، وأبورديس) لتحسين مستوى خدمة مرفق الكهرباء بسيناء، ودعم الحالة الأمنية وخدمة المواطنين، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ مرحلياً حتى شهر يونية 2019.