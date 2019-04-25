شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 25-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 3.93 درهم، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 4 درهم، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه منذ بداية شهر مارس من العام الحالي، كما يقترب السهم من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 3.75 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.89 وبين مستوى المقاومة هو 4.00 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط