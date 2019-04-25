شكرا لقرائتكم خبر عن ان ديجيتال (AAN) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 25-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 0.25 درهم، الا انه فشل في مواصلة الارتفاع وقلص مكاسبه ليغلق عند مستوى 0.246 درهم، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاق الثلاثاء الماضي، وفي ظل استمرار تدني كميات التداول طيلة الأسبوع الحالي، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم 0.225 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.26 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.24 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.25 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط