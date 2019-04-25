شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام - البحرين (SALAM_BAH) الأنظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 25-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 0.81 درهم، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو ما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 0.77 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.85 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.79 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.82 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط