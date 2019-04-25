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شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السلام القابضة (ALSALAMKW) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 25-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 0.52 درهم، حيث انهى تداولات امس الأربعاء عند مستوى 0.495 درهم، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول هو الأعلى منذ شهر أغسطس من عام 2017، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 0.40 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.53 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.47 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.51 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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