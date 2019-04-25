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شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 25-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 4.81 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم منذ بداية الشهر الحالي، كا اغلق السهم اسفل خط "Kijun Sen" وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 4.60 درهم كمستوى اول ثم 4.35 درهم كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 5.05 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.70 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.90 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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