شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 25-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 0.267 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، في ظل استمرار تدني كميات التداول منذ نهاية الأسبوع الماضي، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 0.24 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.28 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.26 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.27 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط