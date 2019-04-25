شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 25-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5.10 درهم، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، كما لامس السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تساهم في الضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 5.05 درهم كمستوى اول ثم 4.92 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.17 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.07 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.12 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط