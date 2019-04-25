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شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) يكتسي باللون الأحمر -تحليل صباحي- 25-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 1.73 درهم، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 1.65 درهم مرة أخرى كعملية جني أرباح في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.85 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.69 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.76 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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