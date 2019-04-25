شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدار العقارية (ALDAR) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 25-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 1.87 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 1.92 درهم، حيث يقابل عند هذا المستوى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل في عملية جني أرباح في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.80 درهم كمستوى اول ثم 1.70 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.83 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.84 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.88 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط