شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الوطني (NBAD) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 25-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 16.68 درهم، وذلك بعدما لامس هدف السعري المتوقع عند 17 درهم، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ استمرار تداوله في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 15.70 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17.10 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.55 درهم وبين مستوى المقاومة هو 16.77 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط