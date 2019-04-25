شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يقلص مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 25-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 5394 نقطة منخفضان الا ان الاتجاه الحالي على المدى القصير مازال صاعد، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر الارتفاع لمستوى المقاومة 5500 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 5350 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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