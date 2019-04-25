شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 22 من حزيران/يونيو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وأعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1155 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1153، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1160، بينما حقق الأدنى له عند 1.1145.

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هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 0.3% في شباط/فبراير الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.1% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع 7 ألف طلب إلى 199 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي يوم السبت الماضي، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة ارتفاعاً بواقع 29 ألف طلب إلى 1,682 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي في 13 من هذا الشهر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن التقرير النصف سنوي لوزارة الخزانة الأمريكية حيال السياسات الاقتصادية الدولية وأسعار الصرف.