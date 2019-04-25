شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 25-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 2802 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط القناة الصاعد قصير الأجل، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 2690 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2830 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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