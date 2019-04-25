شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحقق مكابسب كبيرة -تحليل صباحي- 25-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع بشكل كبير خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 10475 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، وفي ظل استمرار تداول المؤشر في قناة صاعدة على المدى القصير وهو ما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يشهد مزيدا من الارتفاع في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 10600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10250 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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