شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يشهد تداولات متذبذبة – تحليل صباحي – 25-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بصورة طفيفة في آخر جلساته ، وذلك وسط تحركاته بنطاق ضيق من التداولات ، في محاولة منه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.11% بما يعادل 9.84 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بها .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 9430.00 ، طيلة ثبات الدعم 9100.00 .

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9100.00 ومستوى المقاومة 9430.00 .