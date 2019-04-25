شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والأنظار على قرارات وتوجهات بنك اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية، وذلك مع تراجع مؤشرات الأسهم الصينية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية على أعتاب قرارات وتوجهات صناعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان هاروهبكو كورودا.

بخلاف ذلك، فقد أظهرت قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية انكماشاً خلال الربع الأول الأمر الذي أثقل على أداء مؤشر كوسبي، ونود الإشارة لكون نبض التداول يتغيب اليوم الخميس عن كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بسبب عطلة يوم أنزاك هناك، ويأتي وسط استمرار فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال للربع الأول لكبرى الشركات والمصارف العالمية.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لما سيسفر عنه لقاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم وذلك قبل توجهه إلى واشنطون لحضور قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي من المرتقب أن يتباحث خلالها التوصل لاتفاق تجاري لليابان مع الولايات المتحدة، كما قد يسعى أيضا للحصول على تمديد أمد إعفاء بلاده من الوقوع تحت طائلة العقوبات الاقتصادية الأمريكي على إيران ومستوردي النفط الإيراني.

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ويذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز صرحت الثلاثاء الماضي أن الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن موشين سيتوجهان إلى بكين بحلول نهاية الشهر الجاري لإجراء جولة أخرى من المحادثات التجارية وسيجتمعون من نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سيرأس وفداً صينياً سيزور واشنطون لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية في الثامن من أيار/مايو المقبل.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.21% ليربح 3.34 نقطة ويصل إلى المستوى 1,615.39، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.31% ليربح هو الأخر 69.15 نقطة ويصل إلى المستوى 22,269.15.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.54% ليخسر 21.79 نقطة ويصل إلى المستوى 4,008.30، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.54% ليخسر هو الأخر 17.28 نقطة ويصل إلى المستوى 3,184.34.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.02% ليخسر 6.77 نقطة ويصل إلى المستوى 29,799.06، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.13% ليخسر هو الأخر 2.81 نقطة ويصل إلى المستوى 2,198.22.