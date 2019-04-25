شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تختتم التعاملات على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم متأثرةً بالضغوط على قطاعي الطاقة والتكنولوجيا واستمرار صدور نتائج أعمال فصليسية من جانب الشركات.



وأوضح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تصريحات عابرة أن المفاوضات التجارية مع الصين تجري على ما يرام.



من ناحية أخرى، أعلنت "سناب شات" تحقيق نتائج أعمال قوية في الربع الأول بينما تراجع أرباح وإيرادات "بوينج" في نفس الفترة مع استمرار أزمة طائرات "737 ماكس".



وفي سوق النفط، تراجع خام "ويست تكساس" بنسبة 0.6% مغلقا عند 65.89 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 66.4 دولار وأقل سعر عند 65.6 دولار.

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وارتفع خام "برنت" بستة سنتات فقط مغلقاً عند 74.57 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 74.7 دولار وأقل سعر عند 74.02 دولار.



وتراجع "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 59 نقطة) إلى 26597 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26680 نقطة وأقل مستوى عند 26582 نقطة.



وانخفض "ناسداك" أيضاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 19 نقطة) مغلقا عند 8102 نقطة، وبلغ اعلى مستوى عند 8139 نقطة وأقل مستوى عند 8101 نقطة.



أما "ستاندرد اند بورز"، فقد تراجع بنسبة 0.2% (ما يعادل نقطتين) إلى 2927 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 2936 نقطة وأقل مستوى عند 2926 نقطة.