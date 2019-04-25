شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تهبط بأكثر من 7% وسط عملية تصحيح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الريبل بشكل حاد خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع حركة تصحيح تشهدها سوق العملات الرقمية بعد التمسك بوتيرة إيجابية على مدار الأيام القليلة الماضية.



ولا يزال العديد يشككون في مستقبل "بتكوين" وأخواتها، فقد أظهرت نتيجة مسح أجري في دول أوروبية مؤخراً أن 63% أعربوا عن ثقتهم في العملات الرقمية لعشر سنوات قادمة.



ورغم ذلك، رأى 51% من المشاركين في المسح أنهم غير واثقين في "بتكوين" خلال العشر سنوات التالية من الآن، بينما أعرب 7% فقط عن أملهم في أن هذا النوع من الأصول يمثل استثماراً جيداً.

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من ناحية أخرى، أعلنت "سامسونج" الكورية الجنوبية أنها بصدد إطلاق عملتها الرقمية الخاصة والتي ستسميها "سامسونج كوين".



وانخفضت الريبل بحلول الساعة 20:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 7.5% إلى 0.33 دولار وسجلت أعلى سعر عند 0.33 دولار وأقل سعر عند 0.29 دولار، بينما تراجع قيمتها السوقية من 34.5 مليار دولار إلى 30.05 مليار دولار.



وتراجعت أيضاً "بتكوين" بنسبة 2.5% إلى 5447 دولار وسجلت أعلى سعر اليوم عند 5645.5 دولار وأقل سعر عند 5385.7 دولار.