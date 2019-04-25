شكرا لقرائتكم خبر عن رغم أرباح وإيرادات قوية..لماذا ينخفض سهم "سناب شات"؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "سناب" الشركة المالكة لتطبيق التراسل "سناب شات" خلال التعاملات، وذلك على الرغم من إعلانها عن تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات وزيادة في عدد المستخدمين خلال الربع السنوي الأول.



وبهبوط السهم في وقت سابق بالجلسة بنحو 5%، تكون القيمة السوقية للشركة قد هبطت بنحو 900 مليون دولار مسجلة حوالي 15 مليار دولار على الرغم من قفزة بنسبة 105% في قيمة السوقية هذا العام حتى جلسة الأمس.



وكانت "سناب شات" قد أعلنت أمس عن تسجيل صافي خسائر بنحو عشرة سنتات في الربع الأول مقابل توقعات بخسارة قدرها اثني عشر سنتاً للسهم.

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وارتقعت الإيرادات الفصلية للشركة إلى 320 مليون دولار بأعلى من التوقعات المحللين بتحقيق إيرادات بحوالي 307 ملايين دولار.



ورغم ارتفاع بنسبة 11% خلال تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الأمس، إلا ان سهم "سناب شات" سرعان ما تراجع بحوالي 1% نظراً لأن المستثمرين انتباهم قلق وحذر بشأن مدى المزايا والتطورات التي ستطرأ على التطبيق في المستقبل القريب في ظل تنافسية شديدة مع "فيسبوك".



وعلى صعيد تعاملات اليوم، انخفض سهم "سناب" بحلول الساعة 19:50 بتوقيت جرسنتش بنسبة 6.2% إلى 11.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 12.4 دولار وأقل سعر عند 11.06 دولار.