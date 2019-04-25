شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تعلن انخفاض أرباحها في الربع الأول و"737 ماكس" على خط الأزمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "بوينج" أنها ستوقف التوزيعات النقدية للمساهمين كما أنها ستسقط توقعاتها بشأن النتائج المالية لعام 2019 في الوقت الذي تحاول فيه حل ازمة طائرات "737 ماكس" التي يعتقد وجود خلل في برمجياتها كان السبب في سقوط طائرتين من نفس الطراز في أقل من ستة أشهر.



وأوضحت "بوينج" أنها تتوقع تكبد خسائر بمليار دولار في ظل استمرار وقف استخدام طائرات "737 ماكس" على مستوى العالم ووقف تسليمها بل وخفض إنتاجها الشهري.



وسجلت "بوينج" صافي ربح قدره 3.16 دولار للسهم في الربع الأول مقارنة بتوقعات بتحقيق ربح بنحو 3.16 دولار للسهم، بينما حققت الشركة إيرادات بحوالي 22.92 مليار دولار مقارنة بتوقعات عند 22.98 مليار دولار.

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وأكدت الشركة الأمريكية أنها أتمت 135 اختباراً لبرمجيات طائرات "737 ماكس"ن وأن الوكالة الفيدرالية للطيران تحقق في هذه الاختبارات والبرمجيات بعد تحديثها.



وتلقت "بوينج" طلبيات طائرات تجارية بقيمة 399 مليار دولار بما يزيد عن 5600 طلبية في الربع الأول، وهو أقل من عدد الطلبيات المسجل في الربع الرابع من العام الماضي بعدد 5900 طلبية قيمتها 412 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "بوينج بحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 374.6 دولار، وسجل اعلى سعر اليوم عند 381.1 دولار وأقل سعر عند 373.6 دولار.