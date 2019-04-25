شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تغلق على ارتفاع مع عودة الطلب على المعادن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط طلب في الأسواق على السلع والمعادن على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتطورات الإيجابية بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على ان المفاوضات مع الصين تسير بشكل جيد وان أداء الاقتصاد في حالة جيدة ايضاً.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



هذا، وتخشى الأسواق فتح جبهات جديدة بين الولايات المتحدة من جانب وتكتلات اقتصادية من جانب آخر على رأسها الاتحاد الأوروبي فضلاً عن عدم وقف الحرب التجارية مع الصين بعد.



وتراجعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.8% وأغلقت عند 14.916 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 14.96 دولار وأقل سعر عند 14.74 دولار.