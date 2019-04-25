شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض قبيل الكشف عن قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومن بينها الين الياباني الذي تعرض للضغوط اليوم في انتظار قرار البنك المركزي بشأن معدل الفائدة.



وسوف يكشف البنك المركزي الياباني غدا عن قراره بخصوص معدل الفائدة، ويتوقع محللون الإبقاء عليها عند -0.10% دون تغيير لتتحول الأنظار بعد القرار إلى المؤتمر الصحفي لرئيس البنك "هاروهيكو كورودا".



ومن المتوقع ان يرسم "كورودا" خارطة السياسة النقدية للبنك المركزي على المدى القصير بالإضافة إلى إمكانية الإشارة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والحرب التجارية.

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وفيما يتعلق بالمفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الأمور تجري بشكل جيد جدا مع الجانب الصيني.



يأتي ذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين في العاصمة الصينية في الثلاثين من أبريل/نيسان.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار أمام الين بحلول الساعة 18:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 112.2، وسجلت العملة الأمريكية أعلى سعر أمام نظيرتها اليابانية اليوم عند 112.2 وأقل سعر عند 111.6.