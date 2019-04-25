شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع رغم صعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلقت أسعار الذهب تعاملات اليوم على ارتفاع على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والاجواء الإيجابية المحيطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن المفاوضات مع الجانب الصيني تسير على ما يرام متوقعاً التوصل إلى اتفاق تجاري قريباً.

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وأكد "ترامب" أيضاً على أن الاقتصاد الأمريكي يبلي بلاءً حسناً وأنه سيسعى لطلب مساعدة المحكمة الدستورية العليا لو زادت محاولات الحزب الديمقراطي بالكونجرس لعزله من الرئاسة.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



وصعدت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.5% وأغلقت عند 1279.4 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 1280.7 دولار وأقل سعر عند 1270.5 دولار.