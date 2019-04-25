شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد مكاسبه بدعمٍ من تصريحات "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وعزز مكاسبه في أعقاب تصريحات من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن المفاوضات التجارية مع الصين.



وأفاد "ترامب" بأن المحادثات مع الصين تجري على ما يرام مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكي يبلي بلاءً حسناً وأن اداء المفاوضات مع بكين جيد أيضاً.

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وسوف تنطلق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين في العاصمة الصينية في الثلاثين من أبريل/نيسان الجاري على أن تعقبها جولة أخرى في العاصمة الأمريكية.



وكان وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" قد أكد على أن الولايات المتحدة والصين تقتربان بالفعل من التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:14 بتوقت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.